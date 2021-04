VARESE / GALLARATE / BUSTO ARSIZIO / SARONNO – La domenica porta tradizionalmente pochi nuovi positivi a Coronavirus. Così è accaduto anche oggi: tra i principali centri del Varesotto sono 28 i nuovi casi rilevati. Unica località con incrementi a doppia cifra è Busto Arsizio che presenta +12 nuovi positivi. Meglio, invece, Varese (+8), Saronno e Gallarate che vedono +4 positivi ciascuna.

Ecco i dati positivi da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Saronno 3.624 (3.620)



Varese 6.435 (6.427)

Busto Arsizio 7.370 (7.358)

Gallarate 4.442(4.438)



Oggi i dati regionali indicano per la zona altri +422 casi positivi al coronavirus. Nel Varesotto sono +112, nel Comasco +107 ed in Brianza +203.

Diminuiscono, in Lombardia, i numeri delle ospedalizzazioni per covid, ma i casi positivi al coronavirus restano tanti. Oggi quelli nuovi scoperti tramite i tamponi sono stati 2.302; i decessi +77.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

