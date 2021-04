SARONNO – “Anche oggi al nostro hub vaccinale dell’ex Pizzigoni di via Parini a Saronno è andato tutto bene, le pratiche sono state fluide, il personale volontario e quello sanitario premuroso e gentile. Non ci sono state code: l’Amministrazione raccomanda di non presentarsi troppo in anticipo. Inutile creare anche poco assembramento, quando tutti saranno vaccinati secondo prenotazione”. A fare il punto sono i responsabili della sezione cittadina del Pd, partito di maggioranza nella coalizione del sindaco Augusto Airoldi.

Purtroppo non sta andando così bene in altre città in Lombardia, per esempio in provincia di Como. Dopo le proteste dei cittadini per la scarsità dei centri messi a disposizione dalla Giunta Fontana, la stessa aumenta li aumenta, ma non dispone compreso le realtà locali del personale per questi centri. Diventano così in parte inutili e fonte di infinite code, assembramenti, disagi”. Il centro vaccinale è stato inaugurato ieri. Da parte dei dem, un ringrazimento a tutti quelli che si stanno dando da fare: “Ancora un grazie a tutti i volontari e al personale medico coinvolto dalla nostra Amministrazione, che rendono il nostro centro vaccinale a misura e un servizio per i cittadini.per esempio in provincia di Como. Dopo le proteste dei cittadini per la scarsità dei centri messi a disposizione dalla Giunta Fontana, la stessa aumenta li aumenta, ma non dispone compreso le realtà locali del personale per questi centri. Diventano così in parte inutili e fonte di infinite code, assembramenti, disagi”.

Attualmente il centro vaccinale somministra circa 400 vaccini al giorno ma la potenzialità, a pieno ritmo nel caso di una maggiore disponibilità di vaccini, può essere quasi il doppio.

13042021