SARONNO / ROVELLO PORRO / TURATE – Il Pd di Turate e Rovello Porro bacchetta la Lega di Saronno: “Sull’hub vaccinale di Saronno solo dichiarazioni rancorose”.

Ecco l’intervento della sezione di Turate e Rovello Porro del Partito democratico sull’argomento.

Nel presentare al sindaco Augusto Airoldi un’interrogazione dettagliata sull’hub vaccinale istituito a Saronno presso la ex scuola Pizzigoni, il capogruppo della Lega Nord di Saronno, Raffaele Fagioli, ha decisamente sbagliato bersaglio due volte.

La prima, perché le articolate domande sul rispetto dei requisiti di legge in materia di sicurezza, igiene e quant’altro, Fagioli non avrebbe dovuto porle al sindaco di Saronno ma al presidente della Regione Lombardia, che ha inserito il contestato hub vaccinale saronnese nel Piano regionale vaccinale, approvato con delibera della Giunta regionale numero 4384 del 3 marzo 2021.

La seconda volta, invece, perché l’apertura di un hub vaccinale a Saronno è stato un importante risultato del lavoro congiunto tra Regione e tutti Comuni del saronnese, compresi i Comuni a guida leghista.

Infatti, dopo la difesa dell’ospedale di Saronno, con l’apertura del centro vaccinale i sindaci del saronnese hanno dimostrato che con la mobilitazione istituzionale unitaria si possono ottenere risultati importanti e concreti, anche in una materia, come la sanità e la tutela della salute, dove le competenze dei Comuni sono molto limitate.

Spiace dover constatare che la Lega saronnese utilizzi strumentalmente la questione vaccini per alimentare la polemica politica. Confidiamo non vogliano far chiudere una struttura di prossimità assolutamente necessaria per limitare i disagi ai cittadini, che oggi non devono più fare decine di chilometri per vaccinarsi.

Leonardo Calzeroni

Segretario del circolo Pd Turate-Rovello Porro

All’inizia della Lega di Saronno era seguito anche il commento del sindaco Airoldi.

