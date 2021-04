ORIGGIO – “Sono passati 76 anni dal Giorno della Liberazione, più di tre quarti di secolo dal giorno in cui gli italiani hanno ricominciato a ricostruire i loro paesi, le loro città, le loro abitazioni dalle macerie della guerra. Hanno rimesso in piedi le loro vite, con la forza della speranza e dell’impresa della Resistenza”.

Inizia così il breve pensiero che il gruppo di Origgio Democratica ha scritto in occasione dell’anniversario della Liberazione.

“Anche la toponomastica dei nostri comuni è intrisa dei medesimi valori, per ricordare ciò che è successo e non dovrà più accadere, e per permetterci di camminare nella storia e dare il giusto valore a chi ha perso la vita per la nostra libertà. Quest’anno vogliamo riflettere sulle “strade della Liberazione” di Origgio, perché, mutuando le parole del presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo: “Conquistammo democrazia, libertà e giustizia sociale, che non sono mai date una volta per sempre”.

Così i volontari hanno posizionato coccarde rosse sulle vie del paese che ricordano questi valori: “Sono poco più di una decina di figure importanti, che vogliamo ricordare in memoria del loro impegno tramite un simbolo apposto sul nome della via, riprendendo il suggerimento di Anpi. Sarà nostra cura rimuovere le coccarde nei prossimi giorni”.

Ecco il dettagliato elenco delle figure omaggiate e ricordate da Origgio Democratica

Via Bruno Buozzi Politico, sindacalista, antifascista. Ucciso dai tedeschi a Roma il 4 giugno 1944.

Viale Della Resistenza Per ricordare l’impegno di coloro che con il loro sacrificio ci hanno liberato dalla dittatura fascista.

Via Fratelli Di Dio Comandanti partigiani caduti per mano dei fascisti.

Via Giuseppe Di Vittorio Politico, sindacalista e antifascista.

Via Antonio Gramsci Politico, filosofo, giornalista, antifascista. In carcere dal 1926 al 1934.

Via Achille Grandi Politico, sindacalista antifascista.

Via Don Giovanni Minzoni Sacerdote antifascista. Ucciso da un attacco squadrista nel 1923.

Via Fratelli Rosselli Carlo e Nello Rosselli, politici, antifascisti, furono uccisi in Francia nel 1937 su ordine del fascismo.

Piazza 25 Aprile Per ricordare il giorno della Liberazione.

Via Alcide De Gasperi Politico, antifascista venne arrestato dai fascisti.

Via Giacomo Matteotti Politico, antifascista fu assassinato a Roma da una squadraccia fascista nel 1924.

Via Filippo Turati Politico, antifascista fu costretto a fuggire in Francia.

Via Repubblica Nata il 2 giugno 1946, grazie all’impegno dei partiti democratici e antifascisti.