Il sindaco Airoldi replica all'Anpi sulla querelle della fascia tricolore.

“Anche agli amici dell’ANPI duole rispondere che informarsi prima di esporsi con pubbliche dichiarazioni non è mai di troppo, soprattutto quando si rappresenta una gloriosa associazione. La deposizione delle corone al monumento a Salvo D’Acquisto e ai Caduti saronnesi si è svolta in forma privata su indicazione del Prefetto al quale, in quanto Sindaco, mi sono rivolto per avere indicazioni a tal proposito. Da qui, come già detto, l’assenza di fascia per il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale, come il cerimoniale prevede.

Ovviamente tutto ciò nulla toglie al valore e alla solennità del gesto. Soprattutto nulla toglie all’importanza che la mia Amministrazione attribuisce alla liberazione dal nazifascismo, momento fondamentale dell’Italia libera. Prova ne è che, al fine di evitare che il rispetto della normativa anti-Covid19 impedisse qualsiasi momento di riflessione, abbiamo proposto alla città un evento in streaming con interventi dei partigiani saronnesi Ivonne Trebbi e Aurelio Legnani e con una testimonianza inedita di Paolo Lazzaroni.

Non vede discontinuità con quanto fatto negli anni precedenti solo chi non la vuol vedere”

30042021