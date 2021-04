Affaire fascia, Anpi corregge Airoldi: “Privata vuol solo dire senza pubblico”

SARONNO – La risposta al sindaco Augusto Airoldi dall’Anpi sulla fascia tricolore (in cui invita l’associazione ad informarsi meglio prima di esporsi e rimarca di non aver indossato la fascia perchè cerimonia privata) arriva sulla pagina Facebook dell’associazione.

“La risposta del sindaco Augusto Airoldi “che bacchetta gli amici dell’Anpi” è errata laddove parla di cerimonia privata: cerimonia privata in questo caso va intesa come pubblico non presente, non cerimonia a cui va come rappresentante solo sè stesso, diversamente va spiegata la presenza del gonfalone e di esponenti delle forze armate”

La nota continua con un ps: “Perché il Prefetto ha disposto la cerimonia privata nel senso sopra indicato? A questo punto è semplice, per una questione di sicurezza e salute pubblica, diversamente avete mai sentito di un Prefetto che ordina ad un sindaco di non presenziare ad una cerimonia di una festa nazionale come rappresentante delle istituzioni?”.

Il tema insomma fa ancora discutere il mondo politico cittadino e anche all’interno della maggioranza.