UBOLDO – Sconcerto della comunità uboldese per l’incidente mortale avvenuto ieri sera al confine con Origgio. Subito dopo il sottopassaggio che corre sotto la rampa d’accesso all’autostrada A9 Milano-Como in quella curva con i guard rail alti tra i pilastri si è verificato lo schianto quasi frontale tra un pullman blu delle linee extraurbane e una Peugeot 308.

L’impatto è stato forte: il muso della vettura si è accartocciato e i vigili del fuoco di Saronno hanno dovuto lavorare per liberare il conducente un 40enne che purtroppo è deceduto e il figlio di 6 anni portato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Feriti anche due viaggiatori sul pullman un 51enne ed un 18enne portati all’ospedale milanese e a quello di Saronno in codice verde.

Sul posto dopo i soccorritori di due automediche e due ambulanze che si sono occupati dei feriti si sono messi al lavoro gli uomini della polizia locale consortile di Uboldo ed Origgio che hanno effettuato i rilievi del caso dopo aver chiuso la strada con il supporto della protezione civile.

Nel frattempo tra gli automobilisti di passaggio e sui social cresceva la rabbia e l’amarezza per un tratto di strada già teatro di diversi incidenti alcuni anche con gravi conseguenze. C’è chi sottolinea come la strada sia troppo stretta per il passaggio in sicurezza di due mezzi, chi rimarca come la pendenza renda la curva quasi cieca e chi ricorda come il limite di velocità venga spesso disatteso malgrado la pericolosità dell’arteria. In tanti ricorda passati incidenti, spesso con molti danni ma senza conseguenze alle persone e come le invasioni di corsia sia purtroppo all’ordine del giorno.

30042021