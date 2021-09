CARONNO PERTUSELLA – In arrivo la casa alloggio per i disabili del centro diurno “Il girasole” di Caronno Pertusella: è stato avviato l’iter con la raccolta delle “manifestazioni d’interesse” a realizzarla e si pensa ad una partnership con il Comune. Si valuteranno dunque vari progetti, non solo relativi alla edificazione del complesso ma che tengano conto anche della futura “sostenibilità”.

La spesa prevista, complessivamente, è di 1 milione e 200 mila euro circa, per la metà verrà “coperta” dall’Amministrazione civica ed è stata anche definita la location, fra via Monte Nero e via Manzoni, su un terreno già disponibile. Si pensa a realizzare una struttura per i disabili che restino senza genitori o parenti stretti: ci saranno 10 posti letto.

Come viene ricordato sul sito del Comune, “il centro diurno disabili “Il girasole” è un servizio rivolto a soggetti con disabilità grave e medio-grave, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, senza vincolo di residenza, con priorità ai cittadini di Caronno Pertusella”.

(foto archivio: il Municipio di Caronno Pertusella)

