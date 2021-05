SARONNO – Nell’ultime due settimane sono stati molti i bar e i ristoranti saronnesi che hanno riaperto i battenti sfruttando la possibilità data dalle direttive nazionale di servire caffè, pranzi e cene all’aperto se pur con tutte le limitazioni del caso.

I tempi stretti hanno reso decisamente complessa anche la gestione amministrativa delle pratiche visto che tavoli e sedie da posizionare all’esterno delle attività sia che fossero su spazi pubblici sia su quelli privati dovevano essere tutte autorizzate ex novo.

Nelle ultime due settimane il comando di polizia locale ha autorizzato oltre una settantina di attività bar e ristoranti a posizionare tavoli e sedie per i servizi all’esterno occupando gli spazi che abitualmente usavano o ricavando nuove aree utilizzando anche parcheggi, banchine e marciapiedi. Il comando di polizia locale, malgrado l’operazione sia stata fatta con assoluta celerità, ha garantito il controllo per ogni attività e soprattutto il rispetto delle norme del codice della strada. Ad esempio nel caso di “uso del marciapiede” la garanzia dell’esistenza di un passaggio di un mezzo e cinquanta centimetri garantito per i pedoni.

Non solo nell’ultimo weekend tra venerdì e sabato sera gli agenti hanno controllato tutte le attività di somministrazione per verificare il rispetto delle normative: dal fatto che il servizio fosse solo esterno e non al bancone che non ci fosse consumo al di fuori dei tavoli e che fossero rispettate le norme di distanziamento e l’uso delle mascherine