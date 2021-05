TURATE – Ancora un incidente sul lavoro: stavolta è successo a Turate. A restare ferito è stato un operaio di 59 anni, che ha lamentato un trauma da “schiacciamento”, riportato mentre si trovava nel plesso aziendale. L’allarme è scattato alle 15 e sul posto sono accorsi i carabinieri con una ambulanza del Sos Uboldo ed i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e vista la situazione è stato chiesto il supporto anche dell’elisoccorso decollato da Como, che è atterrato nelle vicinanze della ditta, che si trova in via Isonzo, nella zon industriale del paese.

Il paziente è stato infine trasferito con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese: la buona notizia è che al momento del rixovero non è apparso in pericolo di vita. I tecnici del servizi anti-infortunistico di Ats Insubria sono intervenuti sul posto per un sopralluogo al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

(foto: l’elisoccorso in servizio nella zona)

14052021