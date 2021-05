SOLARO – Gli agenti della polizia locale del Comune di Solaro hanno visitato i piccoli alunni della scuola materna Borromeo per un incontro in cui si è parlato delle regole della strada e di come imparare sin da piccolissimi a vivere in sicurezza marciapiedi, piste ciclabili e le vie del paese. Divisi in gruppi, ai bambini sono stati mostrati i principali cartelli della segnaletica stradale e proposto un breve percorso da affrontare con il triciclo, mentre il vigile indicava i movimenti corretti con la paletta, e poi sono state mostrate le attrezzature in uso agli agenti, come la radio dell’auto di servizio – sempre in collegamento con la centrale operativa del Municipio – i lampeggianti e la sirena.

Dice il sindaco di Solaro Nilde Moretti: “Quando la scuola ci ha proposto questo progetto, abbiamo pensato ad un modo per rendere l’educazione stradale adeguata e consona anche a bambini così piccoli. Sappiamo che presto inizieranno a muoversi con le biciclette e, anche se accompagnati dai genitori è sempre importante conoscere la strada e i suoi pericoli. I piccoli si sono divertiti e hanno imparato qualcosa di nuovo che con il tempo potrà essere molto utile”.

(foto di gruppo al corso di sicurezza stradale)

15052021