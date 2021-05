CARONNO PERTUSELLA – Infortunio sul lavoro questa mattina alle 7 in una ditta di via Bergamo nella zona industriale di Caronno Pertusella. Sul posto, su richiesta del personale dell’azienda caronnese, sono tempestivamente intervenuti i soccorsi, una ambulanza della Croce azzurra della sede di Caronno Pertusella: il ferito, un uomo di 49 anni, è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Legnano, non è in pericolo di vita; in base alle prime informazioni si tratterebbe di un operaio ed avrebbe riportato una lesione ad una mano lavorando ad un macchinario.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia saronnese ed i tecnici del servizio anti-infortunistico di Ats Insubria, per un sopralluogo al fine di chiarire e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti avvenuti poco prima. Si tratta della prassi, che viene seguita ogni volta quando si verificano infortuni in ambito aziendale.

(foto archivio: una ambulanza della Croce azzurra in servizio nella zona)

