SARONNO – “Nelle ultime settimane nell’area di Saronno i fenomeni di interferenza dei veicoli privati stradali sull’impegno dei passaggi a livello da parte dei convogli ferroviari si stanno verificando con la frequenza sostanzialmente di un evento al giorno con contestuale generazione e propagazione di ritardi sulle linee”. Lo sottolineano i responsabili del Comitato viaggiatori del nodo di Saronno.

Dicono dal Comitato: “Intanto che Regione Lombardia e Ferrovienord stanno impegnando il denaro e la competenza per minimizzare nei prossimi anni e decenni questo tipo di interferenze, non sarebbe male una maggiore responsabilità per rispettare le regole. Al rosso, arrestare il veicolo”. Un appello dunque ad una maggiore attenzione e rispetto delle regole per gli automobilisti, che ultimamente molte volte hanno finito per ritardare il traffico ferroviario.