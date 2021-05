SARONNO – L’Inox Team Saronno vice-campione d’Italia si “scalda” in vista dell’inizio della serie A1 2021 nel prossimo settimana. Nei giorni scorsi l’annuncio dell’arrivo dell’allenatore Larry Castro (che arriverà in città la settimana ventura) ed una serie di amichevoli che hanno mostrato una formazione saronnese già in buona forma. Considerando che nel Saronno militano diverse giocatrici nazionali, e che la nazionale è partita prima di tutte con gli allenamenti in vista di Europei ed Olimpiadi estive, si spiega dunque come mai la squadra dell’Inox Team marcia già a pieno ritmo.

La pre-season – A Legnano l’Inox Team ha battuto 13-0 la compagine locale che milita in serie A2. Poi il successo per 5-1 sul New Bollate neo-promosso in serie A1 ed addirittura un 7-0 inflitto alle campionesse d’Italia del Mkf Bollate. Mentre nel derby locale contro la Rheavendors Caronno Pertusella è giunta l’unica sconfitta della pre-season, 2-0. Il tutto, ovviamente, nella consapevolezza che i risultati che contano sono quelli dal prossimo week-end in avanti.

(foto archivio: gruppo dell’Inox Tema Saronno l’anno scorso vincitore della Coppa Prealpi)

