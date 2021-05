SARONNO – Con tutte le attenzioni anti-covid del caso, passo dopo passo sta ripartendo anche l’attività calcistica amatoriale e l’Amor Sportiva, società che con sede a Cassina Ferrara, ha ripreso con allenamenti ed anche le partitelle in famiglia, in particolare sul terreno del centro sportivo di via Sabotino al quartiere Prealpi, che è stato il palcoscenico di diversi di questi match, fra giovani e giovanissimi tesserati.

Per tutti una occasione di riprendere confidenza con il campo e con il pallone dopo tanti mesi di stop forzato a causa della fase più acuta dell’emergenza coronavirus, ed anche una occasione per tornare ad incontrarsi con gli amici. Si andrà avanti nelle prossime settimana con ulteriori appuntamenti calcistici, sempre a livello giovanile.

(foto: una delle formazioni giovanili dell’Amor Sportiva sul campo del centro sportivo comunale di via Sabotino, le cui cure sono affidate al club biancazzurro. E’ la base per diverse squadre giovanili della società saronnese)

11052021