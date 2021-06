SARONNO – E’ iniziato il ritiro a Saronno della Nazionale di Spagna che si sta preparando all’Europeo che parte domenica prossima in Friuli Venezia Giulia. Ieri sera partitella a Bariola, per le iberiche, vinta 4-3 sulla Rheavendors Caronno; mentre questa mattina dalle 11 le spagnole (guidate dal tecnico del Saronno, Larry Castro) hanno affrontato sul diamante di via De Sanctis le locali dell’Inox Team, capolista in serie A1 ma con saronnesi prive delle sei titolari che vestono la maglia azzurra e che sono a loro volta in ritiro con l’Italia. E’ finita comunque con una vittoria del Saronno, 3-1: un punto al primo inning ed un punto alla terza ripresa per Saronno, in pedana l’americana Kelly Barnhill, con la Spagna che ha siglato un punticino al quarta ripresa; il 3-1 alla settima ripresa ha definito il risultato.

Domani ancora un allenamento della Spagna a Saronno, e alle 19 amichevole a Legnano contro la formazione locale di serie A2.

(foto: alcune fasi del match fra Inox Team Saronno e Spagna)

