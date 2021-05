Ceriano Laghetto: Brianzacque adotta la fontana del Giardinone

CERIANO LAGHETTO – D’ora in avanti, sarà BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato in provincia di Monza e Brianza, a prendersi cura del complesso della fontana del Giardinone. Tutto effetto di una convenzione sottoscritta dall’Amministrazione vomunale verianese con la società pubblica dell’idrico locale. L’accordo della durata biennale (prorogabile), prevede l’esecuzione della manutenzione idraulica ed elettrica ordinaria e straordinaria, compresi alcuni interventi edili e impiantistici. Verrà eseguita la pulizia e la bonifica periodica delle vasche con somministrazione di prodotti antialghe e anticalcare. Nella gestione sono inoltre comprese le attività di “pulizia”, come la rimozione di foglie secche, di cartacce, lattine e di ogni altro genere di rifiuti con sopralluoghi periodici presso la fontana. “Ci fa particolare piacere poter annoverare nel patrimonio di fontane di cui abbiamo preso a farci carico quella del Giardinone, in quanto nel suo impianto architettonico l’acqua si pone come elemento centrale e scenico- spiega il presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci – Con quest’iniziativa, a cui hanno già aderito 18 Municipalità, mettiamo a disposizione dei Comuni soci il nostro know-how per una collaborazione pubblica basata su un servizio di qualità che permette ai nostri soci di sostenere costi inferiori rispetto a quelli medi di mercato”.

“Grazie a questo accordo, la fontana del Giardinone, molto apprezzata dai suoi frequentatori, potrà contare su una manutenzione costante ed interventi rapidi ed efficienti affidati ad una società altamente specializzata nel trattamento degli impianti idrici – dichiara Dante Cattaneo, vicesindaco e assessore alle Manutenzioni di Ceriano Laghetto, che nell’occasione invita anche i frequentatori del parco ad una maggiore attenzione – E’ importante che gli utenti abbiano rispetto della fontana così come di tutto l’arredo urbano, nel parco e non solo, evitando di sporcarla e danneggiarla buttando sassi, sabbia o oggetti, così che tutti possano goderne sempre la bellezza e non si sia invece costretti a tenerla spenta per continui lavori di manutenzione”.

A fronte delle prestazioni erogate, il Comune di Ceriano Laghetto verserà a BrianzAcque un canone annuo fisso di 1000 euro l’anno per la manutenzione ordinaria, oltre ad eventuali costi aggiuntivi per interventi straordinari relativi alle sole opere edili. In caso di segnalazioni o richieste urgenti una squadra di tecnici interverrà entro tre ore. Nell’attività di gestione è inclusa anche la manutenzione programmata degli impianti elettrici. Il periodo annuale di esercizio delle fontane è stimato mediamente in circa 9 mesi, da marzo-aprile fino a ottobre-novembre con una durata di funzionamento giornaliero di 10-12 ore al giorno fino a punte di 16 nel periodo caldo dell’estate.

19052021