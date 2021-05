SARONNO – Ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della cittadinanza di Saronno e Solbiate Olona, ma anche proveniente dai paesi limitrofi, il servizio di prenotazione ed erogazione di tamponi rapidi antigenici, con esito disponibile in pochi minuti dal prelievo. Un servizio reso ancora più necessario a seguito delle aperture del 26 aprile 2021, al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di poter garantire a tutti una maggiore libertà di movimento: sia per le necessità di tipo lavorativo, sia per poter monitorare il proprio stato di salute per lo svolgimento di attività di ristorazione o commerciali, sia per potersi spostare per effettuare viaggi al di fuori della propria “zona” e superare i controlli effettuati negli aeroporti o negli hotel.

Ricordiamo che il tampone antigenico viene effettuato dallo staff dei farmacisti coadiuvati da infermieri professionisti, che operano in assoluta sicurezza attraverso l’utilizzo dei dispositivi di protezione sanitari richiesti per la somministrazione dei tamponi; i prelievi vengono effettuati all’interno di gazebi esterni allestiti in adiacenza della Farmacia 2 di Via Valletta a Saronno e presso la Farmacia 3 di Solbiate Olona, situata a pochi minuti dall’uscita autostradale di Busto Arsizio all’interno dell’area del Centro Commerciale “Iper Le Betulle”.

I tamponi rapidi utilizzati dal personale sanitario appartengono ai dispositivi medici per la rilevazione della presenza del virus approvati su larga scala dall’Unione Europea, vengono

somministrati su appuntamento, senza nessuna necessità di prescrizione medica, al costo di 30 euro e l’esito viene fornito nel giro di 15 minuti dal prelievo effettuato presso la

farmacia. Ricordiamo che l’esito del tampone presenta un’attendibilità del 99,6% in caso di positività e ha pertanto valore per il superamento dei controlli in caso di viaggio, solo se

effettuato non oltre 48 ore prima del transito in aeroporto o presso altri scali marittimi o ferroviari.

Ad un mese dall’attivazione del servizio, le due Farmacie Comunali coinvolte nel progetto, hanno potuto attivare una preziosa collaborazione sul territorio: sia in sinergia con il lavoro svolto dai medici di medicina territoriale che sono autorizzati a inviare presso le Farmacie anche gli assistiti che rientrano nella categoria alunni e docenti delle scuole secondarie e degli istituti professionali; sia con i titolari di imprese locali per i quali è prevista la possibilità di effettuare la prenotazione per i propri dipendenti al fine di mantenere costante il controllo sanitario svolto sul personale.

Per le famiglie, le imprese e i gruppi collettivi quali organizzazioni sportive o associazioni, le Farmacie Comunali Saronno Servizi hanno previsto una scontistica dedicata, che prevede 1 tampone gratuito in omaggio a fronte di 5 prenotazioni effettuate, al fine di poter incentivare maggiormente nuclei familiari e gruppi collettivi nel prendere parte attiva nella campagna di monitoraggio del rischio di infezione da Sars-Covid 19, e a non “abbassare la guardia” mentre avviene la campagna di vaccinazione di massa.

Ricordiamo che per il personale scolastico e gli studenti dai 14 ai 19 anni è possibile effettuare gratuitamente fino ad un massimo di 2 tamponi al mese (da effettuarsi personalmente e non cedibili da tutti coloro che sono interessati al servizio) prenotando direttamente il servizio sul sito della Regione Lombardia a questo link: https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/

Saronno Servizi S.p.A. ha anche provveduto al reperimento e alla distribuzione presso tutte le Farmacie Comunali di tamponi rapidi antigenici in “kit fai da te”, altamente affidabili ed economici, per fornire aiuto nella diagnosi precoce a tutti coloro che hanno il sospetto di essere positivi al COVID-19 e possono essere anche asintomatici. Si tratta di test immunologici basati su campioni di tampone nasale che permettono di avere l’esito in 15 minuti circa dall’auto somministrazione.

E’ partito inoltre da pochi giorni anche il servizio “Tamponi a Domicilio”, organizzato in collaborazione con la società “PrivatAssistenza”, per poter fornire supporto agli anziani e ai disabili e a tutti coloro che hanno difficoltà nel poter raggiungere le Farmacie; la prenotazione del servizio può essere effettuata con chiamata diretta al seguente

numero dedicato: 02- 96705005 (risponde operatore di PrivatAssistenza).

Il prossimo passo che si delinea come opzione concreta nella lotta contro il virus, e in linea con l’esigenza di ampliamento dei Punti Vaccini Anti-Covid 19 già preannunciata su scala nazionale, porterà Saronno Servizi S.p.A. ad esaminare le procedure che verranno indicate da Regione Lombardia per la somministrazione dei vaccini anche presso le farmacie, al fine di poter essere valutare l’idoneità dei punti vendita ed essere pronti anche ad ampliare l’offerta sul nostro territorio grazie anche al coinvolgimento delle Farmacie Comunali.

“Sono molto soddisfatto del risultato straordinario che ha avuto fino ad ora il servizio di tamponi rapidi della nostra azienda partecipata”, afferma il Sindaco Augusto Airoldi, “a dimostrazione che, insieme all’azione che da ormai due mesi circa stiamo portando avanti con l’hub vaccinale Città di Saronno alla ex Pizzigoni, continua ad essere indispensabile una sorveglianza continua sulla pandemia. Tanto più adesso che le nuove normative consentono (proprio grazie ai numeri ridotti del contagio e delle terapie intensive negli ospedali, che sono effetti dei vaccini in primo luogo) una vita più normale per le attività economiche e per i cittadini e spostamenti in sicurezza, proprio spesso con il tampone come garanzia. Adesso aggiungiamo anche il servizio domiciliare e proseguiremo così. L’attenzione e la battaglia continua. #saronnosiprotegge.”

“Il successo del servizio di prenotazione dei tamponi conferma che l’utilizzo di tecnologie digitali è una leva strategica e importante per velocizzare servizi di pubblica utilità: la

realizzazione dell’APP mobile per le nostre Farmacie Comunali, ancora prima del sorgere della pandemia, oggi ci agevola nell’essere pronti nella gestione dell’emergenza sanitaria ha commentato Alberto Canciani, Presidente di Saronno Servizi S.p.A.

PROCEDURA PER LA PRENOTAZIONE DEI TAMPONI IN FARMACIA:

Ricordiamo che la prenotazione degli appuntamenti potrà avvenire per le seguenti sedi:

• Farmacia Comunale 2 – Via Valletta – Saronno

• Farmacia Comunale 2 – Centro commerciale Iper Le Betulle – Solbiate Olona

La prenotazione può essere effettuata attraverso i seguenti canali digitali:

• attraverso l’APP “FARMACIE SARONNO SERVIZI”, scaricabile da AppStore o Google Play ed effettuando la registrazione come utente attraverso la voce

“Farmacia 2” per la città di Saronno e “Farmacia 3” per la farmacia comunale di Solbiate Olona: cliccando sul banner “Test Covid-19” sarà possibile scegliere il primo appuntamento disponibile ed effettuare la prenotazione in pochi click;

• inviando un messaggio WhatsApp al seguente numero di telefono 346 0385475 con la richiesta di poter prenotare uno o più tamponi rapidi per il proprio nucleo familiare e specificando la farmacia di riferimento; i farmacisti prenderanno in carico la richiesta e risponderanno inviando ora e data dell’appuntamento sempre via WhatsApp o attraverso chiamata telefonica.

PROCEDURA PER LA PRENOTAZIONE DEI TAMPONI A DOMICILIO

Ricordiamo che la prenotazione degli appuntamenti può essere effettuata non solo per la città di Saronno, ma anche per i paesi limitrofi attraverso chiamata diretta al seguente

numero dedicato: 02- 96705005 (risponde operatore PrivatAssistenza).

Sul sito web www.saronnoservizi.it è possibile reperire tutte le informazioni in merito al servizio ed effettuare il download della documentazione da compilare in merito al

trattamento dei dati sensibili e da consegnare in farmacia.