SARONNO – Tra le novità emerse nell’ultimo consiglio comunale c’è anche quello del trasferimento degli uffici di Saronno Servizi dall’ultimo piano da Villa Gianetti. L’ex municipalizzata lascerà la sede di rappresentanza con un risparmio di 90 mila affitto che versava all’Amministrazione comunale.

Con questo punto all’ordine del giorno vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Alberto Canciani Presidente del CdA uscente di Saronno Servizi e Katia Mantovani della controllata Società Sportiva Dilettantistica, per tutto il gran lavoro svolto in questi anni. Queste due figure volute dal Sindaco Fagioli, hanno svolto un’attività intensa, distinguendosi per professionalità, capacità amministrative e soprattutto per la lungimiranza.

Purtroppo questo ultimo anno di attività è stato influenzato negativamente dalla pandemia, ma l’operato ha comunque lasciato un segno indelebile ed un ottimo ricordo nella gestione.

In merito al punto all’ordine del giorno, il trasferimento degli uffici di Saronno Servizi da Villa Gianetti a Via Miola, credo sia l’inconfutabile prova del saper bene amministrare da parte di Canciani, in quanto la strategia del risparmio, messa in atto per attutire le perdite economiche derivate dalla pandemia, sia stato uno step necessario, e con questa manovra, il risparmio sull’affitto dell’immobile Villa Gianetti, è palesemente un operazione che gioverà alle casse della società.

Inoltre questa scelta darà la possibilità di utilizzare gli spazi di proprietà sopra le tribune della piscina e attualmente non utilizzati, garantendo un altro risparmio, che in questo caso sarà in termini di operatività, grazie anche alla condivisione degli spazi con la controllata Ssd.

Del resto la trasformazione avvenuta in questi anni dell’impianto piscina comunale è sotto gli occhi di tutti, e questo grazie alla volontà del Sindaco Fagioli e alla capacità gestionale ed amministrativa di Canciani. Speriamo che il nuovo Cda possa continuare su questa strada e soprattutto di essere all’altezza, dopo una gestione così efficiente degli ultimi 5 anni.