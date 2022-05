x x

SARONNO – “Anni fa la mia professoressa di filosofia parlò della prova ontologica di esistenza descritta da Sant’Anselmo quasi dieci secoli fa: devo dire la verità non mi ha mai convinto, nemmeno nelle sue ripetute elaborazioni successive. Noto però che la nostra Amministrazione Comunale è pervasa da teologi finissimi che ripropongono l’approccio ontologico per la ZTL del centro città: in estrema sintesi la ZTL esiste perché esiste, e ciò non è contestabile a priori“.

Sono le parole del leghista Alberto Canciani che fa il punto a pochi giorni dalla chiusura definitiva della Ztl e dopo la presa di posizione di Ascom che sottolinea le perplessità dei commercianti sulla scelta dell’Amministrazione.

“Una ztl richiede inevitabilmente del traffico perché quest’ultimo possa essere limitato, ma se empiricamente rileviamo dove il traffico di Saronno si articola, non vedo affatto Piazza De Gasperi e le zone limitrofe, ma le vie di grande scorrimento ben note a tutti. Ma allora a che serve la Ztl?

Così l’amministrazione Airoldi, persevera, ed è un attimo passare dalla fine ma rigida teologia stradale, al talebanismo ad oltranza: infatti come dei provetti difensori della fede, pare che i nostri amministratori, vogliano allargare ulteriormente la Ztl. Il perchè è evidente: se una cosa è giusta in quanto tale, più è grande meglio è.

Quindi in barba ad ogni logica tecnica e realistica, rischiamo un bell’allargamento del traffico limitato con probabile riduzione dei parcheggi: una vera occasione per cittadini, clienti e commercianti per cercare soluzioni alternative a Saronno.

Per chiudere il ragionamento, è bene ricordare che i veicoli commerciali accedono inevitabilmente alla Ztl così come i residenti, giustamente, quindi cosa sarà mai la “chiusura totale” annunciata? A questo punto è inevitabile passare dal trascendente all’immanente e tramite il principio di realtà ipotizzare che il vero fine sia solo raccattare le sanzioni di coloro che incautamente transiteranno i varchi senza autorizzazione”.

