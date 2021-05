ORIGGIO – L’easy camp ritorna con la sua proposta di attività ed intrattenimento per tutti i bambini nati dal 2008 al 2016 (junior) e per i più piccoli nati dal 2015 al 2017 (baby) organizzato in collaborazione con SerSport all’Easy village di Origgio in via per Caronno 6 tutti giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17. L’open day dell’easy camp 2021 si terrà sabato 29 e domenica 30 maggio su appuntamento, ai partecipanti all’open day sarà consentito l’ingresso giornaliero in piscina. Divertimento, nuove amicizie e relax in tutta sicurezza con numerose attività sportive tornei, giochi alimentari, animazione, giochi in piscina e sulla sabbia, giochi tradizionali e da tavolo ma anche laboratori creativi e compiti. Ogni settimana verranno proposte attività particolari a sorpresa.

Gli animatori di SerSport sono istruttori laureati e qualificati in scienze motorie ed in scienze dell’educazione, sono presenti bagnini esperti a controllare la piscina per garantire la sicurezza in acqua ed il pranzo per i bambini viene preparato ogni giorno da ottimi chef.

Solo per i nati tra il 2015 e il 2016 sarà possibile scegliere tra corso junior o baby. La quota associativa per il corso junior è di 20 euro (Una tantum comprensiva di assicurazione + kit), la quota settimanale è di 170 euro (con uno sconto del 10% sul secondo figlio iscritto) e comprende l’assicurazione RC + Kit, pranzi e merende, ingresso piscina giornaliero, attività ludico-sportive e ricreative, animazione ed assistenza. Il pre e post camp costano 5 euro all’ora mentre il pre e post camp settimanale ammonta a 20 euro.

Per quanto riguarda il corso baby le attività proposte sono baby sport, gioco danza, laboratori creativi e giochi in piscina. La quota associativa è di 20 euro e la quota settimanale è di 90 euro (con uno sconto di 10 euro per i residenti ad Origgio). Il pre e il post camp per il corso baby hanno un costo di 3 euro all’ora. L’adesione al pre e post camp per entrambi i corsi va comunicata via mail all’indirizzo [email protected]

E’ presente una promozione di 5 ingressi nominali all’acquapark omaggio per ogni iscritto al camp solo per la prima iscrizione.

Per informazioni sul caso consultare il sito www.easyvillage.eu oppure chiamare il 3384488199 o direttamente al desk easy village.

(foto d’archivio)