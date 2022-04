x x

SARONNO – Il conto alla rovescia per l’oratorio feriale è partito anche a Saronno e la Comunità pastorale Crocifisso risorto si sta mobilitando per l’organizzazione le attività che saranno proposte ai piccoli frequentatori. Le prime attività riguardano la preparazione degli animatori che accompagneranno i ragazzini saronnesi nelle loro settimane d’estate dalla fine alla scuola alle vacanze con la famiglia.

Martedì all’oratorio di via Legnani, sotto la supervisione di don Federico Bareggi è iniziato il corso per animatori dell’oratorio estivo. Un momento di formazione realizzato all’aperto direttamente nel cortile dove è stata allestito, con sedie e proiettore, uno spazio ad hoc. Al primo appuntamento hanno partecipato 98 ragazzi di prima superiore accompagnati da 15 educatori. Mercoledì l’appuntamento formativo è stato realizzato per i giovani di seconda superiore mentre lunedì 2 maggio toccherà ai ragazzi di terza e quarta.

