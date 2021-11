x

CARONNO PERTUSELLA – ORIGGIO – UBOLDO – GERENZANO – CISLAGO – Come promesso questa sera nel Saronnese si è acceso il Natale. Nei comuni sono stati accese le luminarie e gli speciali alberi di Natale ideati per creare una sinergia tra le diverse realtà cittadine.

Come spiegano la presidente del Did Rachele Grassi e Antonio Schipilliti suo vice il progetto che ha visto le diverse realtà muoversi con largo anticipo è stato avviato nel periodo estivo ed è arrivato a coinvolgere oltre 200 attività commerciali. E a tutti gli attori, per il risultato e per l’impegno nel gioco di squadra sono andati i ringraziamenti.

Le luminarie sono state coordinare a livello di comprensorio: si trovanno delle palle con festoni di punti luce a Caronno, Uboldo e Cislago, delle palline di natale colorate a Gerenzano e dei festoni ad Origgio. In ogni comune ha debuttato inoltre l’illuminazione personalizzata del Did realizzata ad hoc. Ma non solo. Sono stati posizionati, sulle strade provinciali di collegamento tra Caronno Pertusella, Origgio, Uboldo, Gerenzano e Cislago, anche 5 alberi con filari a luce calda. Alla base della struttura dell’albero verrà posto uno striscione con i loghi delle attività che contribuiranno alla realizzazione dell’albero