SARONNO – Enrico Cantù Assicurazioni è orgogliosa di annunciare la collaborazione con Daniele Cassioli, sciatore nautico e fisioterapista italiano, cieco dalla nascita.

Daniele ha conquistato 25 titoli mondiali, 25 titoli europei e 41 titoli italiani. In virtù dei risultati ottenuti a livello internazionale, è considerato il più grande sciatore nautico paralimpico

di tutti i tempi.

Detiene il record del mondo nella specialità del salto (21,10 metri), nelle figure (2010 punti) e nello slalom (1 boa con corda a 11.25 metri, a 58 km/h). Per tre volte è stato eletto atleta mondiale dell’anno dall’ Internationa Waterski & Wakeboard Federation, categoria disabili: 2008, 2010, 2014.

La sua forza risiede nel concetto fondamentale “fidarsi ciecamente”. Come afferma nel suo libro “Il vento contro” Daniele si fida per professione dalla nascita e la sua storia, la sua vitalità, la sua umiltà e spontaneità sono esempio per tutti e testimoniano che quando l’essere umano si dà da fare, nonostante le difficoltà, succedono cose straordinarie.

“Sono orgoglioso di essere nella squadra di Enrico Cantù e di rappresentare il volto della realtà di Enrico Cantù Assicurazioni e di quello che questi ragazzi fanno tutti i giorni. Non vedendo, sono un Professionista della fiducia, io mi fido ciecamente ormai di lavoro da quando sono nato e nella Professione di assicuratore la fiducia è un tema che ricorre.”

Proprio sui concetti di fiducia, serenità e responsabilità si baserà quindi la collaborazione, nata in questi giorni ed estesa a tutta la primavera 2022, che porterà Daniele ad associare la propria immagine a Enrico Cantù Assicurazioni.

“Sono molto emozionato ed orgoglioso per questa collaborazione – afferma Enrico Cantù, titolare di Enrico Cantù Assicurazioni e Agente Generale dell’Agenzia Generali Saronno San Giuseppe – Credo che nessun volto potrebbe rappresentare la mia Azienda come farà Daniele, che ho avuto il piacere di conoscere un paio di anni fa e che incarna tutto ciò in cui credo fortemente: la determinazione, la forza, la resilienza, la nostra responsabilità verso gli altri e soprattutto la fiducia, che è la base di ogni rapporto.”

Enrico Cantù Assicurazioni gestisce dal febbraio 2017 l’Agenzia Generali Saronno San Giuseppe e le sue 11 sedi su un territorio di 45 comuni a cavallo delle province di Varese, Como, Milano e Monza-Brianza.

”Assicuriamo la tua serenità®” è la vision dell’Azienda: ogni soluzione assicurativa sottoscritta per la

persona, la famiglia e l’Impresa permette di affrontare con più serenità i possibili imprevisti e, grazie alle soluzioni innovative e all’avanguardia di Generali Italia, Compagnia leader nel settore assicurativo, di ricevere assistenza immediata o addirittura di prevenirli. Per arrivare alla serenità, la mission aziendale è “coprire” bene gli oltre 11.000 Clienti: effettuando, attraverso software ideati ad hoc, un’attenta analisi della situazione attuale, relativa ai temi della tutela, del risparmio, degli investimenti, della previdenza e della sanità integrative, misurando le coperture private e pubbliche e intervenendo, in un piano condiviso con il Cliente, sulle scoperture emerse