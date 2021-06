SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo (con un pizzico di ritardo di cui scusiamo con i lettori e gli interessati) la nota del Lions Club Saronno Satellite Solidalia in merito ad un’iniziativa realizzata con il Villaggio Sos di Saronno di via Piave.

“Pochi mesi fa entrati in contatto con il Villaggio Sos di Saronno, una bellissima realtà sul territorio che svolge un lavoro molto importante, accoglie e sostiene bambini e ragazzi in condizioni di disagio familiare e sociale.

Abbiamo deciso di dare una mano concreta e grazie al ricavato dell’iniziativa “Uova di Pasqua solidali”, abbiamo acquistato il materiale per ridipingere uno degli alloggi del villaggio, che avrebbe dovuto accogliere entro pochi giorni una famiglia. Ci siamo rimboccati le maniche e armati di rulli e pennelli abbiamo dato nuova luce alla casa.

Ecco la lettera di ringraziamento del Villaggio.

Cara Francesca, Cara Gabriella, Cari amici del Lions Club Saronno Satellite Solidalia,

Vi scriviamo due righe per riassumere queste ultime settimane insieme.

E’ iniziato tutto con un incontro tra vecchi amici ed ex colleghi. Due chiacchiere e subito la voglia di

fare qualcosa per la realtà del Villaggio SOS di Saronno.

Si coinvolgono altre persone. Un paio di incontri per conoscerci meglio e a Pasqua le Uova fatte

insieme.

E poi tablet, vestiti, un contributo economico e la vostra disponibilità a imbiancare una casa che

volevamo riaprire.

Le telefonate e le richieste in questo periodo “maledetto” sono tante. Sentivamo che dovevamo

fare qualcosa. E il vostro aiuto ci sembrava arrivare al momento giusto.

E nemmeno il tempo di organizzarsi in squadre infaticabili ed ecco la prima imbiancatura “made” in

Lions Saronno per il Villaggio SOS.

Con i pennelli ancora umidi e qualche macchia ancora da tirar via ecco che ci arrivano 5 persone.

Una mamma con tre figli. Una di queste con un figlio a sua volta. Un tempismo di quelli

eccezionali. Un rispondere a una richiesta di aiuto come ci piace fare. Una storia di vita di quelle

che non ci piacciono ma che siamo purtroppo abituati a leggere e sentire.

E siamo qui. Con 5 nuove persone da supportare ma soprattutto con tanti “amici” del Villaggio in

più. Sembra banale ma ogni volta che troviamo persone come voi che ci danno una mano, di

qualsiasi genere, ci sentiamo molto meno soli nel combattere i mulini a vento.

Ognuno ha il suo credo. Alcuni non ne hanno nessuno. Noi sappiamo solo che “il Bene” e “l’Altro”

sono le parole che fanno muovere le cose nel verso giusto. Ne abbiamo la prova ogni giorno.

Anche oggi.

Il nostro non è un grazie scontato. E’ concreto e la nostra riconoscenza sarà duratura come, si

spera, lo sarà l’apertura di questa nuova casa.

Ma ripetiamo, la cosa più bella, è condividere gioie e insuccessi, con chi ci sa stare vicino come

avete fatto voi. Vi terremo aggiornati con qualche foto e speriamo con tante gioie condivise.

A presto e grazie per questa vicinanza da parte di tutti, compresi i 5 nuovi ospiti del Villaggio.