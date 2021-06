CARONNO VARESINO / SARONNO – Indagano i carabinieri della Compagnia di Saronno sull’episodio avvenuto nella notte a Caronno Varesino dove in una abitazione in via del paese nel corso di una concitata lite domestica con il marito, un uomo di 35 anni ha riportato ustioni da liquido infiammabile, pare dell’alcol. Il 35enne ha riportato ustioni di seconda grado al collo ed al torace. Sono arrivati anche i vigili del fuoco e l’automedica.

L’allarme è scattato alle 4: tutto è successo nella casa della coppia e sul posto è accorsa una ambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale di Circolo di Varese: non risulta il pericolo di vita. I militari del capitano Fortunato Suriano stanno cercando di ricostruire l’accaduto, e la posizione della moglie dell’uomo, una trentenne, sono al vaglio. I contorni della vicenda rimangono dunque ancora da definire con precisione e le forze dell’ordine stanno quindi compiendo tutti gli accertamenti del caso.

(foto archivio: intervento notturno dei carabinieri e di una ambulanza per una emergenza notturna)

15062021