SARONNO – Attraverso un semplice link è possibile, a partire da oggi e fino al 30 settembre, compilare una breve indagine online relativa alla sicurezza urbana a Saronno.

I risultati saranno raccolti da Azione Saronno e presentati in forma aggregata e anonima all’amministrazione e alla stampa, per fornire un contributo concreto al bene della città.

Come abbiamo detto fin dalla nostra fondazione, i servizi educativi, i servizi alla persona e la sicurezza sono le 3 aree principali in cui l’azione di chi governa può e deve fare la differenza nella vita dei cittadini. Intorno al tema della sicurezza, però, assistiamo spesso a prese di posizione opposte ed estreme – “va tutto bene” o “siamo sotto attacco” – a seconda che provengano dalla maggioranza o dall’opposizione.

Un argomento così delicato e rilevante per i cittadini deve invece essere affrontato con serietà: per prima cosa, ci si deve mettere in ascolto dei saronnesi e di quella che, in gergo, si definisce la loro ‘sicurezza percepita’, ovvero la sensazione di protezione dal rischio avvertita da ciascun saronnese; secondariamente, si devono raccogliere le informazioni e i dati della ‘sicurezza reale’, ovvero la misura oggettiva del rischio che si evince dai dati statistici sulla criminalità e sul degrado urbano.

Entrambi i parametri – e la loro comparazione – sono necessari a una comprensione profonda del fenomeno della sicurezza urbana a Saronno.

La raccolta strutturata della percezione e delle osservazioni dei cittadini è, in questo senso, uno strumento molto utile: come Azione Saronno lo abbiamo già sperimentato riguardo all’emergenza educativa durante la pandemia e come centro studi provinciale, in queste stesse settimane, lo stiamo utilizzando per il tema della sicurezza a Varese. Attraverso queste analisi, intendiamo aiutare chi si trova al governo della città a individuare le priorità e a raccogliere le informazioni necessarie a orientare la sua azione amministrativa.

Ovviamente, l’indagine da sola non risolve nulla, ma può essere il primo passo di una strategia vincente per riconoscere e affrontare le sfide dei saronnesi, con metodo e con pragmatismo.

Il questionario è facilmente accessibile mediante questo link e la sua compilazione richiede meno di 10 minuti.

Per maggiori informazioni

Indirizzo email: [email protected]

Pagina Facebook: Saronno in Azione

Pagina Instagram: Azione Saronno