ORIGGIO – Sciopero di 24 ore, da martedì 22 a mercoledì 23 giugno, al magazzino Amazon di Origgio (via del Lavoro). Lo ha dichiarato Filcams Cgil Varese contro le condizioni di lavoro imposte dall’Icts, azienda che si occupa di sicurezza e vigilanza.

Come sottolineano da Filcams Cgil Varese “Amazon ha permesso all’azienda Icts di frammentare i lavoratori facendo applicare 3 contratti diversi nonostante le mansioni nei diversi magazzini fossero le medesime”.

Prosegue il sindacato: “Oggi, alle porte dell’ennesimo cambio di appalto, si evidenziano differenze di trattamento per i lavoratori: non viene infatti riconosciuta la professionalità delle mansioni svolte, che richiederebbe l’applicazione del contratto Logistica, permettendo all’azienda subentrante l’applicazione di condizioni peggiorative”.

Tornano così ad accendersi i riflettori sulle condizioni del polo logistico di Origgio un punto di riferimento non solo per l’attività della multinazionale ma anche per le rivendicazioni sindacali portate avanti in questi anni.

(foto: un presidio svolto nel passato ad Origgio)

21062021