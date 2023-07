x x

SARONNO – “Dopo diversi anni, Ambientesaronno OdV (Circolo Legambiente di Saronno) è lieta di annunciare il rinnovo e la riapertura del proprio sito internet (https://ambientesaronno.it/) con il caricamento di contenuti aggiornati”.

Così il circolo Legambiente di Saronno inizia la presentazione del suo nuovo sito.

“L’ultimo articolo risaliva all’8 dicembre 2016 ed era riferito alla rigenerazione urbana dell’area ex Cantoni (tema comunque tuttora attuale).

Rispetto ad allora, tante cose sono cambiate: un mondo che ha superato una epidemia di dimensioni mai viste prima per la maggioranza di noi, nel quale a una consapevolezza accresciuta per il rispetto dell’ambiente e per il contrasto / adattamento ai mutamenti climatici non si sono ancora accompagnate azioni sufficientemente risolutive su larga scala, e che si è scoperto fragile dal punto di vista sociale, produttivo, energetico, idrogeologico.

E la nostra città, soffocata da cemento-asfalto, dal traffico automobilistico e dall’inciviltà di pochi, che si sta rendendo conto – chi più, chi meno – di quanto i paradigmi di sviluppo novecenteschi si siano rivelati dannosi per la salute psicofisica di ciascuno di noi e per questo non più sostenibili, eppure non è ancora riuscita del tutto a voltare pagina.

Negli ultimi anni ci sono state novità importanti: in chiaroscuro per la ex Cantoni, che ha completato la bonifica dei terreni e ha visto, dopo il 14 ottobre 2021, un’importante accelerazione per quanto riguarda la bonifica della falda; finora in negativo per la ex CEMSA, con la introduzione di medie strutture di vendita in posizione urbanisticamente dannosa e con posteggio a raso totalmente non drenante; positivo in prospettiva per l’ex Isotta-Fraschini, la cui bonifica dei terreni appare davvero ben indirizzata; in merito a quest’area sarà necessario che i soggetti responsabili definiscano pubblicamente le effettive scelte progettuali e chiariscano la consistenza e la delimitazione dell’interesse pubblico (che noi, ovviamente, intendiamo come “valore ambientale”). E poi la revisione del Piano di Governo del Territorio, il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, il nuovo Regolamento Edilizio e il nuovo Regolamento del Verde.

Tutti punti tutt’altro che chiusi e sui quali è necessario mantenere altissima l’attenzione pubblica, senza polemiche fini a sé stesse ma studiando i documenti, i dati, la norma e la tecnica.

Noi ci siamo – come ci siamo sempre stati sin dal 2006 – non solo come osservatori e contributori tecnico-scientifici ma anche con le nostre tradizionali e apprezzate attività associative sul territorio.

Con il nuovo sito internet recuperiamo uno strumento di comunicazione e di identità sociale di importanza fondativa.

Rimangono naturalmente operativi e bidirezionali il nostro indirizzo di posta elettronica ([email protected]) e i nostri profili sulle reti sociali (https://www.facebook.com/ambientesaronno.onlus e https://www.instagram.com/ambientesaronno/)

Invitiamo tutti i cittadini, a partire dai nostri associati, a visitare il sito, ad associarsi, chi eventualmente già non lo fosse, e a comunicarci le proprie osservazioni e proposte di contenuti.

Di strada davanti ne abbiamo tanta e raggiungere la meta è più facile se si cammina insieme.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione