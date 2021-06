SARONNO/SARONNESE – Tornano quasi a pieno regime gli appuntamenti della stagione estiva! Dalla musica “colta” degli Avion Travel alle visite pomeridiane della storica chiesa di san Francesco a Saronno per scoprire la storia e i suoi segreti.

Sabato 26 Giugno

RESCALDINA – Alle 11.00, nel giardino della biblioteca comunale “Lea Garofalo” in via Battisti 3, lettura animata per bambini dai 5 anni “A spasso con Rodari” con la compagnia “Teatro del sole”. Prenotazione all’e-mail [email protected] .

SARONNO – l’associazione “Cantastorie Saronno” in continuità con il gruppo “Chiese Aperte”, organizza visite guidate con i propri volontari e i ragazzi del Liceo Legnani alla chiesa di san Francesco (nella foto) dalle 15 alle 19. Ingresso ad offerta libera per i restauri e solo su prenotazione al sito www.cantastoriesaronno.it.

ORIGGIO – Alle 21, al parco di villa Borletti in via Dante Alighieri 63, l’associazione culturale “Hesperia” in collaborazione con il comune presentano la nuova edizione del volume “La storia di Origgio”. L’evento è ad ingresso libero con disponibilità posti limitata. Info al sito internet www.comune.origgio.va.it.

Domenica 27 Giugno

LIMBIATE – Dalle 9, in piazza Aldo Moro, l’associazione “Giovi ‘95” con il patrocinio del comune propone un’esposizione di auto e moto d’epoca. Informazioni al sito www.comune.limbiate.mb.it.

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Alle 18, nella cornice storica del parco di villa Arconati Far, “Suoni, miti e racconti del giardino”: passeggiata sensoriale nella luce del tramonto, guidati da suoni, musiche e parole, parole ritrovate, evocate dalle sculture che popolano il giardino della storica con la voce diffusa di Massimiliano Finazzer Flory che racconta la storia e le storie del nostro giardino delle meraviglie. Al termine della passeggiata il Caffè Goldoni offrirà a tutti i partecipanti un freschissimo aperitivo, info e prenotazioni al sito www.villaarconati-far.it.

CARONNO PERTUSELLA – Alle 21, alla Rsa Casa Cova di via Trieste 1040, concerto per pianoforte del maestro Mauro Canali “Canti notturni”. In caso di maltempo l’evento verrà annullato, maggiori informazioni al sito www.comune.caronnopertusella.va.it.

Lunedì 28 Giugno

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Alle 20, nella cornice storica di villa Arconati, concerto con gli “Avion Travel”. La manifestazione fa parte della rassegna “Festival di villa Arconati” e per maggiori informazioni si può visitare il sito internet www.festivalarconati.com/music-festival/.

Mercoledì 30 Giugno

MILANO – Ultimo giorno per visitare, al teatro Nuovo di piazza san Babila, la mostra dedicata a Bansky. 60 opere d’arte e più di 30 murales a grandezza naturale dell’artista più famoso al mondo tra gli esponenti della “Street art”, la cui vera identità rimane un vero e proprio mistero. Orari: da lunedì a venerdì dalle 12 alle 20, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20. Maggiori informazioni al sito internet www.teatronuovo.it .