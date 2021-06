MISINTO – Una risalita di 3343 metri, da Venezia alla Marmolada: missione compiuta per Fabrizio Longoni, appassionato sportivo di Misinto che lo scorso fine settimana ha compiuto la “risalita” in bici, sino a dove possibile, e per il resto a piedi sino alla vetta. Una no-stop durata 12 ore e mezza, e che si è svolta soprattutto di notte.

“La mia avventura di questo sabato appena trascorso: da Venezia alla cima della Marmolada no stop, bici più alpinismo. Partenza – ricorda il misintese, decisamente soddisfatto per la buona riuscita dell’impresa – da Venezia a quota 0 metri sul mare, alle 21.15, ed arrivo alle 9.45 del mattino successivo sulla Marmolada a quota 3343 metri”. Un gran faticaccia, ma tutto bene: l’impresa è stata compiuta nei modi e nei tempi previsti.

Longoni non è nuovo a simili exploit: in passato aveva raggiunto la cima del Monte Bianco ed aveva compiuto la risalita della Grigna partendo da Genova.

(foto: Fabrizio Longoni, sportivo di Misinto)

