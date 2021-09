CARONNO PERTUSELLA – Gite in montagna, un invito alla prudenza viene dal Soccorso alpino: un settembre di bel tempo e particolarmente caldo è un invito alle gite fuori porta e molti anche dal Saronnese scelgono i monti appena a nord, nella zona di Lecco. Ma incidenti ed infortuni sono sempre dietro l’angolo. L’ultimo caso che ha riguardato una persona residente in zona è l’episodio, particolarmente grave, che ha avuto come involontaria protagonista una donna di Caronno Pertusella. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 3 settembre: la malcapitata è stata ricoverata all’ospedale di Circolo di Varese, dopo una caduta in un canalone sui monti del Lecchese. Si trovava sul Monte Resegone con marito ed il figlio di 25 anni: è precipitata in un canalone, scivolando lungo un centinaio di metri e terminando in una zona difficilmente accessibile. A dare l’allarme sono stati i suoi famigliari e per recuperarla il Soccorso alpino ha dovuto richiedere il supporto dell’elisoccorso, arrivato da Milano.

L’operazione di salvataggio è andata a buon fine e con l’elicottero la caronnese è stata trasportata al nosocomio varesino, con diverse fratture.

13092021