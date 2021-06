Eccessi della movida: a Cesano scatta l’ordinanza, a Limbiate più controlli

CESANO MADERNO – Se a Limbiate sono stati disposti rafforzati controlli serali della polizia locale, a Cesano Maderno il sindaco Maurilio Longhin ha emesso una ordinanza contro gli eccessi della movida; anche alla luce del movimentato episodio dell’altra notte quando un gruppo di giovani ha lanciato bottiglie contro le forze dell’ordine.

Il sindaco Maurilio Longhin, d’accordo con la Prefettura e le forze dell’ordine, ha emesso un’ordinanza specifica che vieta il consumo di bevande alcoliche in alcuni luoghi della città teatro di scorribande notturne. L’ordinanza non vieta ai bar e locali la possibilità di servire e consumare nei propri spazi, all’aperto o al chiuso, anche bevande alcoliche nei termini di legge, né tanto meno intende limitare il naturale e sano desiderio di aggregazione dei giovani e non solo. L’ordinanza è uno strumento che permette alle forze dell’ordine di intervenire con sanzioni per meglio contrastare e arginare l’abuso di alcol e di sostanze soprattutto da parte di giovanissimi nei luoghi pubblici o di uso pubblico che spesso diventano teatro di vandalismi e molestie alla quiete pubblica. I controlli e i numerosi sacchetti abbandonati sul posto dimostrano che spesso queste persone si riforniscono di bottiglie di alcolici nei supermercati.