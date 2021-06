LIMBIATE – “Anche quest’anno per tutto il periodo estivo la polizia locale controllerà il territorio in orario serale prolungando il consueto orario di servizio. Una misura presa in favore dei cittadini, che potranno sentirsi maggiormente protetti e tutelati anche durante le ore notturne”. Ad annunciare la novità, con una nota, è l’Amministrazione civica limbiatese del sindaco Antonio Romeo.

Proseguono dal Comune: “I turni serali saranno mirati ad eseguire controlli tipici come quello di velocità e gli agenti concentreranno l’attenzione soprattutto sul pattugliamento preventivo delle zone di Limbiate considerate più sensibili. Garantire sicurezza e serenità durante le uscite serali, specialmente nel periodo estivo, resta una priorità per l’Amministrazione comunale”.

Anche in altri comuni della zona si stanno prendendo analoghe iniziative per il periodo estivo. Compito degli agenti, i tradizionali controlli viabilistici ma pure quelli legati al rispetto delle normative anti-covid in vigore, nei locali pubblici ed in occasione di eventi; e di svolgere un’attività di contrasto alla criminalità.

