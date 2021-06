RESCALDINA – Violento e rapido è il colpo messo a segno la notte tra domenica e lunedì a Rescaldina in via Fratelli d’Italia. Ad essere presa di mira è stata l’attività commerciale Pittarosso, noto marchio specializzato nella vendita di scarpe.

Il colpo è stato rapidissimo ed è avvenuto intorno a 1,30. Per prima cosa con un’auto rubata hanno sfondato la vetrina con la porta d’ingresso. Sono riusciti ad aprire le vetrate e a superare la saracinesca interna. Così i ladri sono entrati nel punto vendita e si sono impossessati della cassaforte. L’hanno caricata sul loro mezzo di trasporto e si sono dileguati. In quel momento è arrivata una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Legnano. Dei ladri non c’era però nessuna traccia. Sono stati eseguiti i rilievi nel punto vendita e recuperate le immagini della videosorveglianza così da avviare le indagini. Allertato anche il proprietario del punto vendita che si è subito attivato per riparare i danni e sostituire le vetrate. Ancora in fase di verifica il bottino racimolato dai malviventi.