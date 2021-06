CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – Cade dalla moto e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata oggi alle 13.15 ad un sedicenne che viaggiava in via Bainsizza, nella zona centrale di Caronno Pertusella. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese ed è arrivata una ambulanza del Sos Uboldo. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire tutti i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Ciclista investito da un’auto a Saronno questa mattina alle 10 in via Padre Giuliani , all’incrocio con la trafficata via Varese, dove si trova la rotonda. Anche in questo caso è accorsa una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia, ed è arrivata una autolettiga della Croce azzurra di Rovellasca. A restare ferito un pensionato del posto, di 75 anni: è stato portato all’ospedale cittadino per essere medicato, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

(foto archivio)

28062021