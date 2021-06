SARONNO – Buona la prima per l’Az Robur Saronno che questa sera, mercoledì, nel primo turno degli spareggi nazionali di C Gold, ha battuto 81-72 il quotato Pescara Basket, nella gara andata in scena al palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo. Domenica alle 18 ci sarà l’incontro di ritorno per il passaggio del turno e l’eventuale approdo alla finale, in palio in posto in serie B.

Ma restiamo alla serata saronnese, con avvio di gara nel segno dell’equilibrio ed un 15-15 al termine del primo quarto. Saronno avanti di un soffio all’intervallo, +2 sul 43-41. Ancora incontro sui binari dell’equilibrio al ritorno sul parquet delle squadre, decisivo il quarto conclusivo quando i saronnesi sono riusciti ad allungare. Fra i singoli, tra i roburini Filippo Politi è stato il migliore realizzatore con 24 punti, Alessandro Gurioli 20 mentre Matteo Beretta ne ha realizzati 16. Nel Pescara Basket si segnalano i 20 punti di Simas Raupys mentre 19 punti sono stati realizzati da Mantvydas Staselis.

(foto: alcuni momenti dell’incontro fra Az Robur Saronno e Pescara Basket)

