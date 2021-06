SARONNO – Stasera alle 20 in video conferenza su Civicam e Radiorizzonti si terrà una seduta del consiglio comunale. Tra i temi caldi quelli delle mozioni sul Ddl Zan presentata dai consiglieri Pd Giuseppe Calderazzo e Lucy Sasso e dalla consigliera indipendente Marta Gilli.

1. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.

2. Proroga contratti di servizio tra il Comune di Saronno e la Società Saronno Servizi Spa.

3. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 10.06.2021 “Variazione al bilancio di

previsione 2021 – 2023. 5° provvedimento.

4. Integrazione programma di intervento, ai sensi art. 5 delle Norme di Piano del Piano dei

Servizi del PGT. Realizzazione di nuovi uffici e sistemazione delle aree esterne della piscina

di Saronno in Via Miola nr. 5 – Saronno Servizi s.p.a

5. TARI – Approvazione piano economico finanziario 2021 – Approvazione categorie e tariffe

anno 2021 – Differimento scadenze TARI 2021.

6. Mozione presentata dai Consiglieri Lucy Sasso, Giuseppe Calderazzo e Marta Gilli avente ad

oggetto: “Mozione a sostegno del DDL ZAN. Misure di prevenzione e contrasto della

discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento

sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

7. Mozione presentata dal Capogruppo De Marco di Forza Italia per individuare un’area

cimiteriale riservata all’inumazione degli animali da compagnia