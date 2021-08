Basket C Gold, ottava stagione: il capitano Gurioli resta all’Az Robur Saronno

SARONNO – “Per l’ottava stagine consecutiva, sempre con noi: Alessandro Gurioli rimane a Saronno!” Così i dirigenti dell’Az Robur comunicano la conferma del giocatore-simbolo della formazione biancazzurra.

Come ricordano dal club che fa base al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Cristoforo Colombo, “l’anno scorso, al primo anno da capitano, ha subito vinto, ma con la Robur in tutti questi anni ha centrato ormai una serie di successi sconfinata, pari solo al suo talento. Da sempre in doppia cifra, da sempre un riferimento tecnico per tutta la squadra. Non c’erano dubbi sulla sua permenanza ed eccolo pronto per una nuova campagna”.