SOLARO – Due progetti di inserimento lavorativo per i beneficiari del reddito di cittadinanza sono stati avviati a Solaro negli ultimi giorni. I cosiddetti Puc sono previsti dalla norma che ha introdotto l’RdC e prevedono un impegno minimo settimanale da parte dei beneficiari.

Il primo è promosso dal Comune di Solaro e dalla cooperativa Arca di Noé che gestisce il chiosco del Parco Vita. Gli operatori si occuperanno della pulizia dell’area verde lungo tutto il perimetro del parco. Questa Importante iniziativa coniuga da un lato il diritto di bambini, famiglie e di tutti i cittadini di tornare a frequentare un ambiente esterno di socializzazione e ludico-ricreativa come il Parco Vita, garantendo al tempo stesso condizioni di assoluta sicurezza, bellezza e ordine dell’area verde riqualificata di recente dall’Amministrazione comunale e rivitalizzata dalla nuova gestione del chiosco. Il secondo è promosso dal Comune di Solaro e si svolge in Municipio. Dalla mattinata di oggi, giovedì primo luglio, ha preso servizio una nuova operatrice addetta all’accoglienza. Il suo compito sarà di misurare la febbre in rispetto delle norme di accesso e dare indicazioni ai cittadini che hanno preso appuntamento e devono recarsi nei vari uffici comunali, ma non solo, anche di fornire informazioni sull’accesso alla casa comunale ai cittadini che lì si recano per varie necessità, sempre in rispetto delle normative in vigore che contingentano gli ingressi.

Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Questi lavori di utilità sociale rappresentano un modo concreto per riattivare e includere nella comunità i cittadini aiutati dallo Stato tramite il Reddito di Cittadinanza, che si sentiranno coinvolti in un progetto di solidarietà, concretamente utile ai loro concittadini.

Il comune è già attivo per l’ideazione e progettazione di altri Puc nelle prossime settimane e mesi, perché siamo certi che possano essere un’occasione di impegno, servizio e utilità importanti ai fini della risposta e della condivisione dei bisogni della collettività”.

01072021