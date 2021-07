CERIANO LAGHETTO / SARONNO – “Un fulmine a ciel sereno, una decisione incomprensibile nei modi. La Gianetti Fad Wheel ha annunciato oggi pomeriggio la chiusura dello stabilimento di Ceriano Laghetto; i dipendenti non hanno saputo nulla fino alle 16 quando, con una nota asettica, è arrivata la doccia fredda”. Così il vicepresidente del Carroccio al Pirellone Andrea Monti commenta l’annuncio della chiusura della Gianetti Fad Wheel. E’ la storica Gianetti ruote, fondata a Saronno nel 1880 e poi negli anni operativa nel nuovo stabilimento in territorio della confinante Ceriano.

“Stiamo parlando di 152 dipendenti, e quindi di 152 famiglie, che dall’oggi al domani si ritrovano in una situazione di grande incertezza; personalmente ho già avvisato l’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia, che già lunedì convocherà le parti interessate e ci metteremo da subito al lavoro per valutare la situazione – prosegue Monti – sebbene ci fossero stati dei segnali negativi prima del covid, l’azienda non aveva mai comunicato nulla ed i dipendenti sono stati tenuti sino all’ultimo all’oscuro della decisione. Cercheremo dunque di capire se ci sono margini di trattativa, quali le ragioni di questa scelta improvvisa e soprattutto quale sarà futuro di queste 152 famiglie, che sono la nostra preoccupazione principale, oltre a quella di comprendere perché si rischi di perdere un’azienda storica per il nostro territorio”.

