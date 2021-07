SARONNO – “E’ stata predisposta una chiusura di circa tre settimane, dal 6 al 26 luglio, del parco De Rocchi di piazza Unità d’Italia, dove sono in programma importanti lavori di rifacimento della pavimentazione”: a comunicarlo, con una nota, è l’Amministrazione comunale saronnese.

L’intervento che è stato messo in calendario da parte dell’assessorato ai Lavori pubblici sarà anche l’occasione per la sistemazione dell’impianto di illuminazione, con la predisposizione di cavidotti adeguati, per la manutenzione della porzione di muro ammalorata e per il ripristino della pensilina dell’ingresso carraio, che presenta tegole spostate e rotte e dove è anche prevista la verniciatura dei cancelli. Infine, oltre alla pavimentazione dei vialetti, si provvederà al ripristino della pavimentazione antitrauma in corrispondenza delle attrezzature ludiche.