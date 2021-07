CERIANO LAGHETTO – Qualcuno è arrivato pronto a scaricare la fornitura settimanale, altri pronti erano lì per caricare il prodotto finito ma nessuno è entrato in azienda. Oggi sono stati bloccati dai lavoratori in presidio i camion diretti alla Gianetti Ruote.

La storica azienda, leader nella produzione di cerchioni nel settore dei veicoli pesanti, è al momento ferma dopo la mail inviata sabato che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese dove i lavoratori stavano completando un turno straordinario.

E’ stata subito organizzata un’assemblea e la mobilitazione: “Riteniamo – spiegano i delegati sindacali che la Gianetti Fad Wheels abbia tutte le carte in regole per continuare a produrre nel sito brianzolo e riteniamo anche che, quanto successo sia l’ennesimo atto di arroganza di una Società che si è disinteressata dei propri dipendenti prendendo una decisione senza aver ascoltato le parti sociali e disattendendo le raccomandazioni del Presidente del Consiglio Draghi a evitare i licenziamenti utilizzando gli ammortizzatori sociali. Non sappiamo quale sia la motivazione reale di questa scelta scellerata ma metteremo in campo ogni iniziativa possibile affinchè finisca quest’incubo che ha fatto cadere nell’angoscia e nell’incertezza 152 famiglie”.

L’unico ad entrare nello stabilimento alle porte di Ceriano Laghetto, stamattina alle 6, è stato l’amministratore scortato dai carabinieri poi rimasti sul posto. Non si sono registrati momenti di tensione. Il presidio proseguirà ad oltranza.