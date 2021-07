CISLAGO – “Anche la quarta settimana è terminata. Grazie mille a tutti per la collaborazione. A chi continuerà ad esserci ci vediamo per le ultime due settimane invece a chi partirà per le vacanze auguriamo una felice estate”. Così i volontari ed educatori dell’oratorio estivo di Cislago, davvero molto frequentato da parte dei ragazzi del paese, negli spazi del Sacro cuore in via Don Pietro Erba.

Fra le varie iniziative, grande successo hanno ottenuto le Colorolimpiadi, con “battaglie” a suon di polvere colorata e tanto divertimento assicurato per tutti i partecipanti.

Tutti gli oratori della zona sono mobilitati per offrire, superata la fase più acuta dell’emergenza coronavirus e nel rispetto delle norme sanitarie attuali, momenti di incontro e di aggregazione estiva per i più giovani.

(foto di gruppo per i giovani che stanno frequentano l’oratorio estivo del Sacro cuore a Cislago: l’edizione 2021 si sta rivelando davvero un grande successo di partecipazione)

