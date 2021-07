TRADATE – La presenza di vecchie auto “dimenticate” anche da anni in posteggi pubblici non è una novità in zona, proprio di recente la polizia locale di Cislago ne ha rimosse un buon numero. Ma quel che è capitato ora a Tradate non ha precedenti. Ne parla l’assessore tradatese all’Ambiente, Vito Pipolo: “Parcheggio di via Padania, abbandonata una barca. Di fatto un rifiuto! Pensavo di aver visto quasi tutto per quanto concerne “l’abbandono”, ma questa mi mancava”.

Cosa succedere adesso? “La polizia locale sta svolgendo le opportune e minuziose indagini per risalire agli autori di questo “sfregio”alla città. Se qualcuno, in questi giorni, ha notato qualcosa in merito a questa vicenda, anche in forma anonima lo segnali alla vigilanza urbana o al sottoscritto. Grazie”.

(foto: il motoscafo che “comparso” nel parcheggio pubblico di via Padania a Tradate. La polizia locale ed il Comune stanno adesso svolgendo indagini per risalire a quel che è accaduto)

