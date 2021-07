SARONNO – Oggi, 5 luglio, sono ricoverati negli ospedali Asst Valle Olona 10 pazienti Covid-19 così suddivisi

a Busto Arsizio: 9, in Malattie infettive;

a Saronno: 1 in reparto Covid; 2 pazienti attualmente in accertamento per sintomatologia riconducibile a SARS-CoV-2 in Pronto soccorso;

a Gallarate: nessun ricovero in reparto Covid.

Nessun paziente necessita di casco Cpap.

“La riapertura di posti letto Covid negativi – afferma il direttore sanitario dell’Asst Valle Olona Claudio Arici – nell’area delle Malattie infettive non è l’unica ma, anche in ragione del mio passato professionale da infettivologo, la vivo con grande soddisfazione, con la consapevolezza di quanto sia importante poter tornare a ospitare i pazienti con gravi infezioni in un ambiente dedicato. Iniziamo con un modulo di 8 posti letto Covid negativi, lasciando altri 11 letti per pazienti Covid, con l’obiettivo nelle prossime settimane, di invertire i numeri. E’, oltretutto, un bel segnale che conferma le curve di miglioramento. Un po’ di sano ottimismo serve, ma è altrettanto importante che la popolazione mantenga un sano livello di attenzione alle misure per ridurre il rischio di ripresa della pandemia”.