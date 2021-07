CISLAGO – Ore 12.52 di oggi, un frastuono proveniente dal cielo ha richiamato l’attenzione, ed in qualche caso fatto spaventare i cittadini di Cislago: il suono, come uno scoppio, è stato percepito da tanti, non solo da chi si trovava all’aperto ma pure nelle case e nelle ditte. Ed in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto, subito scrutando l’orizzonte.

All’origine di tutto un aereo militare che proprio in quel momento ha eseguito una virata, nel cielo cislaghese: un passaggio, secondo i testimoni, che è avvenuto a quota relativamente bassa e così quando il pilota ha dato “benzina” ai motori, si è udito il “bang” che spesso caratterizza i velivoli a reazione nel momento in cui accellerano. Niente di grave o di pericoloso, ma tanta è stata la curiosità di chi ha vissuto questa esperienza da terra, e la vicenda è presto diventata motivo di dibattito sui social.

(foto archivio: un velivolo militare)

07072021