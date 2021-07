ORIGGIO – “Tutti i cittadini di Origgio nati tra quest’anno e il 2007 avranno diritto a quattro ingressi gratuiti alla piscina, due nel mese di luglio e due nel mese di agosto, con esclusione dei giorni festivi, dei sabati e delle domeniche”. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale del sindaco Evasio Regnicoli, con riferimento alla possibilità per i giovani origgesi di accedere gratuitamente agli spazi del complesso Easy village di via per Caronno 6.

Per poter usufruire di questa opportunità occorre inoltrare una mail a [email protected] Sarà successivamente inviato un file pdf, valevole per i quattro ingressi, da stampare, conservare con cura e presentare all’ingresso della piscina. Ovviamente all’interno del centro sportivo saranno seguite le norme anti-covid che sono in vigore in questo periodo in Lombardia, sulla base della situazione epidemiologia attuale.

(foto archivio: una immagine degli spazi del complesso sportivo con piscine, l’Easy village, che si trova alle porte del paese di Origgio)

08072021