LIMBIATE – E’ stato presentato direttamente sulle pagine facebook di Voglio la Luna di Limbiate il nuovo autonegozio che fa parte del progetto di autonomia dei ragazzi seguiti dall’associazione stessa.

L’antenato del progetto è il carretto dei gelati che Voglio la Luna aveva allestito in occasione dello street food promosso dalla Pro Loco Limbiate due anni fa. La pandemia ha portato consiglio e convinto l’associazione ha trasformare quel carretto in un’attività sul territorio, “un’attività – spiegano – che potesse migliorare ed aumentare le potenzialità del progetto e permettere ai ragazzi di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e stimolanti”.

Il progetto, che si chiama “Cuor di Gelato”, prevede un percorso di formazione professionale finalizzato alla produzione e distribuzione di gelato artigianale, così da creare opportunità di lavoro per le persone fragili e con disabilità.

Per l’occasione un’azienda specializzata in arredamenti per pasticcerie e gelaterie ha allestito un Mercedes Sprinter, pronto a girare per la città e a vendere gelati!

L’iniziativa è stata possibile grazie ad un contributo di Fondazione Cariplo.

08072021