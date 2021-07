ORIGGIO – Elisoccorso all’Easy village di via per Caronno, nella zona sportiva che si trova alla periferia di Origgio: a sentirsi male un giovane di 15 anni, che avrebbe perso conoscenza dopo un tuffo in piscina. Prima ad intervenire, questo pomeriggio, una dottoressa che già si trovava sul posto, come cliente. A seguire l’arrivo di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella; la decisione è stata però quella di richiedere anche il supporto dell’elicottero con personale specialistico, che è quindi atterrato nelle immediate vicinanze.

Ben presto è giunto il lieto epilogo della vicenda. Il ragazzino infatti si è comunque presto ripreso: per tutti gli accertamenti del caso è stato comunque trasportato con l’autolettiga al pronto soccorso del vicino ospedale di Garbagnate Milanese, le sue condizioni non sono assolutamente apparse preoccupantil, ed anche tutti i presenti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

(foto archivio: precedente intervento dell’elisoccorso alla periferia di Origgio)

10072021